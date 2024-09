Monrupino sotto shock: 16enne trovato morto in casa

La comunità di Monrupino è in lutto per la scomparsa, a soli 16 anni, di un ragazzo del paese che questa mattina, attorno alle 10,30, è stato trovato esanime in casa dai genitori nella sua camera da letto. Un fulmine a ciel sereno per la comunità di circa 440 anime che ora si stringe attorno alla famiglia del giovane, titolare di una attività di ristorazione nel Carso triestino.

Sconcerto e cordoglio anche nella società dilettantistica del Kras Repen in cui il giovane aveva militato fino all'età di 10 anni. Avuto notizia della tragedia, il club ha immediatamente chiesto di rinviare la partita di Eccellenza che avrebbe dovuto disputare questo pomeriggio contro il Rive Flaibano. Il presidente della squadra di calcio triestina, Goran Kocman, sconvolto, si è limitato a dire che "era un bravo ragazzo, uno di noi. Questa è una piccola comunità, ci si conosce tutti. Noi ci siamo sentiti in dovere di fermarci, non avremmo potuto giocare oggi".