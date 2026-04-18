Monsignor Lamba: “Tre maggio, momento di ricordo e fratellanza”

Un momento di ricordo e di fratellanza, al quale davvero tutti sono invitati. Così l’arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba, sulla Santa Messa che sarà celebrata dal presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi il 3 maggio alla Caserma Goi-Pantanali di Gemona per il 50° anniversario del terremoto.

La Messa sarà il culmine di una due giorni di incontri. Sabato 2 maggio il convegno per il 50° della Caritas diocesana e l’incontro della comunità friulana con le delegazioni delle diocesi che allora si gemellarono con l’arcidiocesi friulana. Domenica mattina, l’incontro dei giovani con il cardinale Zuppi e, nel pomeriggio, la celebrazione dell’Eucarestia.