Montagna: durante le feste 25% di disdette per influenza, ma subito rimpiazzate

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tra Natale e Capodanno valanga di disdette per influenza nelle strutture ricettive della montagna friulana, a Sappada il 25%, subito rimpiazzate da chi non aveva trovato disponibilità ed in lista d’attesa. Ed ora, dopo le feste, con le temperature medie più alte e sempre meno neve, gli operatori della montagna lanciano delle novità per incentivare il turismo. Come pacchetti fatti ad hoc per le famiglie, i bimbi sotto i 7 anni sciano quasi gratis.

La proposta è di 25 euro al giorno che include la mezza pensione in hotel, skipass, noleggio materiale e 10 ore di lezione. Ma quest’anno il lungo ponte di Carnevale dal 3 al 13 febbraio, porterà a un’intensificazione delle settimane bianche, organizzate anche dalle scuole come gita scolastica da metà febbraio. Previste in particolare nei poli sciistici di Tarvisio e Piancavallo, dove in mancanza di neve, oltre allo sci saranno proposte altre attività come pattinaggio su ghiaccio, sleddog con i cani da slitta e camminate sui lunghi e affascinanti sentieri di montagna.

Scontistiche saranno attive anche per i pacchetti relax, nei centri wellness e hotel con beauty farm della montagna friulana dove sono sempre più richiesti i bagni termali e di fieno, oltre alle saune e ogni tipo di trattamento di bellezza.