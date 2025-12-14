Montagna festival, oggi l’ultimo atto al Verdi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo tre intense giornate che hanno intrecciato musica, danza, letteratura, poesia, fotografia e incontri si conclude oggi, al Teatro Verdi di Pordenone, il Montagna Teatro Festival, la rassegna multidisciplinare realizzata grazie al sostegno di numerosi partner – tra tutti il Comune di Pordenone, la Regione – con la collaborazione progettuale del CAI nazionale. Utilizzando diversi linguaggi, e coinvolgendo pubblici di tutte le età, il festival ha voluto creare un ponte tra pianura e Terre Alte per restituire visibilità e prospettiva a territori che troppo spesso restano in ombra, come la montagna di mezzo: una montagna che sfugge alle descrizioni da cartolina, che resiste nella vita quotidiana dei paesi e nella tenacia di chi li abita.

Venerdì al festival la prima tappa della rassegna R-Evolution Green, curata dal geografo dell’Università di Padova Mauro Varotto, che proseguirà fino a maggio. Ieri mattina l’incontro pubblico “Montagna pordenonese: visioni future” promosso con Confcooperative e Università di Udine.

Nel pomeriggio spazio alla fotografia con la presentazione del volume di Manuel Cicchetti e Antonio Bortoluzzi dedicato alle Dolomiti. Oggi l’ultima giornata di festival con lo scrittore e viaggiatore Enrico Brizzi.

A chiudere il Montagna Teatro Festival, questa sera, lo spettacolo “Lunga vita agli alberi” di e con Stefano Mancuso e Giovanni Storti. Lo spettacolo accompagna il pubblico alla scoperta delle radici, del fusto e della chioma, tre tappe simboliche per comprendere la straordinaria intelligenza delle piante.