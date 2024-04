Montagna friulana hot: a Fusine temperature record

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Fusine ieri si sono toccati i 28.5 °C. A Lignano Sabbiadoro, invece, la massima registrata ha raggiunto appena i 22.3 gradi. La prima domenica d’aprile del 2024 ha segnato temperature record sulle Alpi Friulane a causa dell’anticiclone Narciso. Lo si può notare facilmente leggendo i dati raccolti dalle centraline di Arpa Fvg. Chi ha optato per trascorrere la giornata in alta quota, alla ricerca di aria pulita ma soprattutto di frescura, potrebbe essere rimasto molto deluso. Proprio ieri, infatti, le nostre montagne hanno toccato valori inusuali per il periodo. Clima molto più mite, invece, per chi ha trascorso la domenica al mare, dove sono state registrate temperature più basse di circa 6 gradi. In generale tutto l’arco alpino, dalle Dolomiti alle Giulie, ha segnato anomale temperature superiori a quelle toccate in laguna. A Pontebba il picco ha raggiunto 28.1 °C, ma con valori di umidità più alti rispetto a Fusine. A Cimolais la massima ha raggiunto i 25.8 °. Poco sotto i 24 °C le temperature raggiunte in collina o in pianura. A Udine, ad esempio, il termometro ha segnato al massimo i 24.3 °C. Dopo i valori record raggiunti ieri, le temperature inizieranno a scendere leggermente da martedì, quando una perturbazione atlantica impatterà nelle regioni del Nord Italia provocando un graduale peggioramento del tempo.