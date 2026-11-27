Ciaspole dove la neve lo consente, primi pupazzi per i bambini e vin brulé. Le nevicate che ieri hanno ricoperto gran parte dell’arco alpino friulano regaleranno agli appassionati un fine settimana magico. A Sappada e Forni di Sopra sono caduti una decina di centimetri di neve nei centri abitati, con accumuli maggiori in quota. Nel Tarvisiano i fiocchi sono arrivati fino al fondovalle e a Sella Nevea hanno imbiancato il comprensorio ai piedi del Canin.

Nel weekend chi salirà in montagna anche solo per qualche ora potrà godersi un paesaggio già natalizio, ideale per le prime foto invernali da calendario.

Nei comprensori, intanto, la neve fresca aiuta a preparare le piste. Il calo delle temperature atteso nel fine settimana favorirà anche l’innevamento programmato. L’avvio della stagione sciistica è stata fissato a sabato 5 dicembre, in tempo per il ponte dell’Immacolata.