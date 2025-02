Montagna Leader ricorda Loris Toneguzzi, il dirigente della Regione scomparso prematuramente

Montagna Leader, con il suo presidente Emanuele Parpinelli e il direttore Piergiorgio Sturlese, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Loris Toneguzzi, dirigente del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, scomparso prematuramente.

«Toneguzzi aveva imparato a conoscere il nostro territorio montano – – ricordano Parpinelli e Sturlese – i suoi ritmi e soprattutto i suoi protagonisti. Alle parole era abituato a far seguire i fatti, soprattutto faceva circolare tutte le informazioni utili che servivano per lavorare, garantendo un dialogo costante tra la Regione e Montagna Leader».

Dal 2017, la collaborazione con la società consortile con sede a Maniago – (è uno dei cinque GAL – Gruppo di Azione Locale – della regione e promuove lo sviluppo delle aree rurali e montane del Friuli Occidentale, ndr.) – è stata costante e proficua. Toneguzzi ha sempre assicurato continuità e attenzione ai progetti, lavorando con competenza e rigore, nel rispetto delle norme e con una visione chiara dell’interesse collettivo.

«Pur rispondendo a vertici diversi abbiamo lavorato sempre come colleghi, trovando in lui un interlocutore leale, capace di tenere sempre aperto il dialogo e di favorire un confronto chiaro e costruttivo. La sua capacità di fare squadra e di far circolare le informazioni tra la Regione e i territori ha rappresentato un valore inestimabile per il nostro lavoro e per il GAL.

Lo scorso 19 ottobre Toneguzzi ha voluto essere presente a un importante convegno organizzato da Montagna Leader nella sede dell’ex centrale idroelettrica di Montereale Valcellina. Davanti a esperti nazionali, ha offerto un intervento lucido e approfondito su ciò che per lui significava essere e lavorare con il territorio: una testimonianza concreta di quella professionalità e dedizione che lo hanno sempre contraddistinto».