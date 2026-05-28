Moraro, chiude la storica scuola d’infanzia causa pochi iscritti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La scuola dell’infanzia di Moraro chiuderà i battenti alla fine di quest’anno scolastico. Lo conferma con rammarico il sindaco Lorenzo Donda: “E’ da febbraio che stiamo combattendo per mantenere aperta la struttura perché abbiamo solo otto bambini: la Regione ci ha permesso di resistere per quest’anno scolastico in attesa di vedere i numeri del prossimo anno, ma a quanto pare l’istituto scolastico provinciale – sottolinea il primo cittadino – ha guardato solo i freddi numeri”. La scuola dell’infanzia, che fa capo all’istituto comprensivo di Cormons, esiste a Moraro da ben prima che, nel 1955, il paese è diventato Comune: “Generazioni di moraresi l’hanno frequentata – continua Donda – vogliamo difenderla: ci stiamo organizzando per una mobilitazione di sensibilizzazione in cui vogliamo sottolineare l’importanza della struttura per il paese”. La scuola di Moraro offre servizio di pre-accoglienza e di post-accoglienza, e tra le proposte ai bimbi c’è anche l’insegnamento di inglese, musica e lingua friulana. Tutte opportunità che, se la scuola chiuderà, non potranno essere più colte.