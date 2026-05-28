GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La scuola dell’infanzia di Moraro chiuderà i battenti alla fine di quest’anno scolastico. Lo conferma con rammarico il sindaco Lorenzo Donda: “E’ da febbraio che stiamo combattendo per mantenere aperta la struttura perché abbiamo solo otto bambini: la Regione ci ha permesso di resistere per quest’anno scolastico in attesa di vedere i numeri del prossimo anno, ma a quanto pare l’istituto scolastico provinciale – sottolinea il primo cittadino – ha guardato solo i freddi numeri”. La scuola dell’infanzia, che fa capo all’istituto comprensivo di Cormons, esiste a Moraro da ben prima che, nel 1955, il paese è diventato Comune: “Generazioni di moraresi l’hanno frequentata – continua Donda – vogliamo difenderla: ci stiamo organizzando per una mobilitazione di sensibilizzazione in cui vogliamo sottolineare l’importanza della struttura per il paese”. La scuola di Moraro offre servizio di pre-accoglienza e di post-accoglienza, e tra le proposte ai bimbi c’è anche l’insegnamento di inglese, musica e lingua friulana. Tutte opportunità che, se la scuola chiuderà, non potranno essere più colte.
Ce ne sono attualmente solo otto
Moraro, chiude la storica scuola d’infanzia causa pochi iscritti
Il sindaco Donda: "A quanto pare l'istituto scolastico provinciale ha guardato solo i freddi numeri"
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