Moraro dice no a chiusura scuola: “E’ un servizio essenziale”

Un presidio di sensibilizzazione si è svolto all’esterno della scuola dell’infanzia di Moraro per dire no alla chiusura del plesso, ufficializzata nei giorni scorsi a causa del basso numero di iscrizioni. Nel corso dell’iniziativa, voluta da amministrazione comunale e genitori dei piccoli che frequentano la struttura, è stata aperta una raccolta firme: “L’istruzione non è un valore” recita uno striscione posto sull’inferriata della scuola, con il sindaco Lorenzo Donda che sottolinea: “Non siamo qui per protestare contro qualcuno – sottolinea il primo cittadino – ma per garantire un servizio essenziale per la nostra comunità. La scuola è di tutti: chiediamo a gran voce all’istituto scolastico provinciale che riveda la decisione di chiudere la nostra scuola e che garantisca il prossimo anno scolastico – conclude Donda – anche a questi otto bambini iscritti, perché hanno pari dignità come tutti”.