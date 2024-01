Morde e picchia la fidanzata: scatta il braccialetto elettronico

A un giovane triestino la questura di Trieste ha applicato il braccialetto elettronico per aver aggredito la compagna. Il ragazzo, classe 1995, la notte di Capodanno aveva dato un morso alla compagna dopo una accesa lite in un locale pubblico. Le violenza erano poi proseguite a casa dove il compagno, rientrato in un secondo momento, la scaraventava giù dal divano su cui si era addormentata e iniziava a colpirla con calci, pugni e vari oggetti, tra i quali un tablet e una bottiglia di vetro. Terminata l’aggressione l’uomo andava a dormire in camera da letto, mentre la donna, dolorante e impaurita, decideva di allertare i genitori che andavano immediatamente a recuperarla per portarla via. Tornata a casa e presi contatti con un medico di fiducia, la donna, nel corso della giornata del 2 gennaio, decideva di portarsi al Pronto Soccorso per ricevere le cure del caso.