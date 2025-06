Morì a 56 anni dopo un intervento, Asufc condannata a risarcire la famiglia

Ci sono voluti 10 anni, ma alla fine i giudici hanno dato ragione ai familiari di Eugenio Sottile, 56 anni di Campoformido, deceduto il 4 novembre 2015 in Ospedale a Udine a seguito di un intervento di ricostruzione della calotta cranica. Il Tribunale civile di Udine ha condannato l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale a risarcirli. La somma si aggirerebbe attorno ai 100mila euro. Nel giugno del 2015, Sottile subì un un intervento con asportazione di parte della calotta cranica. Ristabilitosi dopo l’operazione, il 2 novembre rientrò in ospedale per la ricostruzione del cranio, operazione considerata di routine. Qualcosa, però, andò storto e dopo due giorni di agonia morì. I familiari si sono così rivolti allo Studio3A-Valore. In sede penale, le posizioni del neurochirurgo e dell’anestesista che effettuarono l’intervento, indagati per omicidio colposo, furono archiviate. In sede civile, però, il giudice ha riconosciuto la responsabilità dei medici. “L’intervento – si legge nella sentenza – non risulta essere stato affrontato con la dovuta attenzione che le caratteristiche degli esiti della pregressa craniotomia decompressiva imponevano”.