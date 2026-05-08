Morì in auto l’antivigilia di Natale, un rinvio a giudizio

Il gup di Udine Mariarosa Persico ha rinviato a giudizio un uomo di 33 anni di Pontebba per la morte di Bruno Buzzi, l’uomo di 63 anni deceduto nell’antivigilia del Natale 2024 in un incidente stradale avvenuto proprio a Pontebba.

Buzzi era a bordo della sua Fiat Panda che, su un viadotto in località Rio degli Uccelli, si scontrò frontalmente con un’altra auto che – secondo l’accusa – aveva invaso la corsia di marcia opposta.

La prima udienza è stata fissata per fine giugno.