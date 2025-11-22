Morì in casa di riposo, la Procura indaga tredici persone

Tredici persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte dell’83enne di Salgareda, Adriano Marchioro, morto il 22 ottobre nella residenza per anziani Tomitano Bocassin, di Motta di Livenza, nella quale l’anziano era giunto dopo aver trascorso più di due mesi nella casa di riposo Tre Cuori di Fontanafredda.

La Procura di Pordenone ha deciso di aprire un’indagine dopo la segnalazione inoltrata ai Nas di Udine dai familiari di Marchioro. Sotto i riflettori degli inquirenti è finito proprio il soggiorno dell’83enne nella struttura di Fontanafredda – da fine luglio al 16 settembre – nel corso della quale Marchioro aveva dovuto fare i conti con due ricoveri. E, in un caso, è emerso come una piaga da decubito non fosse stata curata adeguatamente e, in particolare, senza l’intervento di personale specializzato. Da lì il peggioramento delle condizioni del paziente, tanto che era stato necessario il suo trasferimento nella residenza di Motta dov’è morto.

Tredici, come detto, le persone indagate. Per tutte l’ipotesi è di omicidio colposo nell’esercizio della professione sanitaria. Sarà ora l’autopsia disposta dalla Procura sulla salma di Marchioro a chiarire le circostanze nelle quali è deceduto l’anziano.