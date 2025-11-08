Moria di cigni tra Grado e Lignano, interviene il Corpo forestale regionale

Moria di cigni lungo le coste di Grado e Lignano. Il Corpo forestale regionale nella frazione di Fossalon ha raccolto un totale di undici esemplari, in particolare concentrati nella zona del Lido delle Conchiglie, mentre altri due cigni sono stati trovati dalla ditta che si occupa di recupero fauna per la Regione lungo il litorale della città isolana. Il Servizio veterinario della Regione operato con grande attenzione a causa di possibili focolai di influenza aviaria. Una parte degli esemplari raccolti è stata consegnata poi all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per gli approfondimenti sanitari, mentre la restante parte è stata assegnata ad Asugi.

In settimana il personale della Stazione forestale di Cervignano ha ricevuto inoltre la segnalazione di altri tre cigni morti, questa volta lungo la battigia della spiaggia di Lignano.

Il Corpo forestale segnala che potrebbero esserci molti altri esemplari morti nella zona e raccomanda gli escursionisti di non toccare gli animali.