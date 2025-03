Morirono in due nell’incidente, il gip inasprisce la pena

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Troppo pochi tre anni per le gravissime e tragiche violazioni commesse costate due giovani vite. A Gezim Qerosi, uno dei due giovani – insieme a Mikele Tatani, 21 anni, di Pravisdomini – accusato di aver provocato, in concorso, l’incidente stradale della notte del 4 marzo 2023 in via Sant’Antonino, a Gorgo al Monticano, nel Trevigiano, in seguito al quale persero la vita due ragazze, è stata inflitta la pena di quattro anni e otto mesi. Per Qerosi il pm del tribunale di Treviso aveva chiesto una condanna di tre anni. Analogamente, il gip Piera De Stefani ha ritenuto di entità troppo esigua il patteggiamento, sempre a tre anni di reclusione, proposto da Tatani. E’ stato così rinviato avanti ad un altro giudice, Gianluigi Zulian, nell’udienza del 15 aprile, per la riformulazione della proposta o, nel caso intenda affrontarlo, per il processo.

Nell’incidente stradale persero la vita la 17enne Barbara Brotto, di Rustignè di Oderzo, ed Eralda Spahillari, di 19, di Ponte Di Piave. Daniel Castelli, di Motta di Livenza, all’epoca 18enne, rimase gravemente ferito riportando lesioni pesanti e permanenti.

Oggi, nel tribunale di Treviso, è stata celebrata la prosecuzione decisiva dell’udienza preliminare del processo a carico di Tatani e Qerosi: entrambi devono rispondere di omicidio stradale aggravato e dalla violazione di fondamentali norme del codice della strada.

Quella notte Tatani, fidanzato di Eralda Spahillari, era alla guida di una Bmw 420. Nella stessa potente auto c’erano anche Brotto e Castelli. La vettura, come accertato da una perizia cinematica, si era schiantata, dopo un sorpasso non consentito, contro un platano ad una velocità di 120 chilometri orari quando il limite era 50. Al volante della macchina superata c’era invece l’amico Qerosi, 20 anni, di Annone Veneto: è accusato di aver a sua volta superato una terza auto – manovra vietata – mentre era in atto anche quella di Tatani: peraltro, Qerosi si era allontanato dal luogo del sinistro.

Oggi, quindi, è arrivata la prima condanna. In aula era presente la mamma di Barbara, che ha seguito tutte le udienze con una maglietta con l’immagine della figlia per invocare giustizia: la donna è assistita da Studio3A-Valore.