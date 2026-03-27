Morsano è senza medico, il sindaco: “Noi cittadini di serie B”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il sindaco di Morsano al Tagliamento, Elena Maiolla, ha deciso di uscire allo scoperto, denunciando una situazione diventata insostenibile. Per lei ma soprattutto per i suoi cittadini. Il comune che lei guida è da tempo, troppo tempo, senza un medico di base. Il suo territorio, come tanti altri del Friuli Occidentale, è stato dichiarato zona carente. I morsanesi, grazie anche al servizio di volontariato messo a disposizione dal Comune, sono costretti a spostarsi continuamente per qualsiasi esigenza.

Dopo tante promesse da parte del Distretto sanitario, Maiolla pensava che questa fosse la volta buona. Che Morsano potesse avere finalmente un medico di base. E invece questa prerogativa è stata concessa alla vicina Cordovado, che già aveva a disposizione un curante.

La pazienza del primo cittadino è ormai esaurita. Tuttavia il sindaco confida nel fatto che, da qui ai prossimi mesi, almeno un medico – diversi sono stati quelli che hanno visitato l’ambulatorio di Morsano e che poi, però, sono spariti – possa prendersi in carico i cittadini di Morsano. Che non sono certo di serie B.