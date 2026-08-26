Morta a 11 anni: dimesso il padre, sequestrato il cellulare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È stato dimesso oggi dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine il padre di Noemi Schiavo, la bambina di soli 11 anni che ha perso la vita domenica scorsa nel tragico incidente avvenuto lungo la statale Pontebbana a Basiliano. I carabinieri, nel frattempo, hanno provveduto a sequestrargli il telefono cellulare su disposizione della Procura. Per il quarantacinquenne, iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni personali gravissime come atto dovuto, la procedura consentirà l’avvio di tutti gli accertamenti legali e peritali necessari a fare piena luce sulla dinamica dei fatti.

L’analisi tecnica dello smartphone servirà a chiarire se a provocare la violenta sbandata contro l’albero possa essere stata una distrazione al volante. Gli investigatori hanno già escluso il coinvolgimento di altri veicoli in transito o manovre azzardate di terzi lungo il tratto stradale; restano dunque al vaglio tre possibili cause: oltre alla distrazione, l’ipotesi di un malore improvviso oppure di un colpo di sonno. I test tossicologici di rito, a cui l’uomo è stato sottoposto subito dopo lo schianto, sono risultati negativi. Ora si attende la fissazione formale della data per l’esame autoptico sulla salma della piccola Noemi.

Nel frattempo, la massima attenzione resta concentrata sulla sorella più piccola, una bambina di appena 4 anni rimasta gravemente ferita nel medesimo impatto. Ricoverata all’ospedale di Udine, si trova in condizioni che le fonti sanitarie definiscono stabili ma estremamente critiche. Il suo quadro clinico appare al momento invariato: la bambina è tuttora in stato di coma – sedata ma stabile – e la prognosi clinica e neurologica rimane non ancora definibile dai medici.