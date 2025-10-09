Morta a 17 anni mentre va a scuola, il cordoglio delle istituzioni

Tanti i messaggi di cordoglio giunti dalle istituzioni per la morte di Alice Morsanutto. “Di fronte a una simile tragedia, che colpisce diverse comunità, il pensiero di tutta l’amministrazione – afferma il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni – va alla famiglia di Alice e ai suoi amici”.

Al Sello, Alice Morsanutto avrebbe dovuto arrivare. Come ogni mattina. Quattro suoi compagni di classe, affranti, non sono riusciti a reggere la notizia della morte della 17enne e sono tornati a casa. Una studentessa modella, viene descritta dai suoi insegnati, sorridente, curiosa e sempre molto attenta. L’intenzione del personale docente è quella di coinvolgere la psicologa dell’istituto per aiutare i ragazzi a rielaborare il lutto. Anche da numerosi consiglieri regionali è arrivato una messaggio di vicinanza alla famiglia