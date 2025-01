Morta a 24 anni a Bologna, Roraigrande piange Giulia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un lutto, tremendo e inaspettato, ha colpito la comunità di Roraigrande a Pordenone, che piange Giulia Gambron, 24 enne trovata morta nel suo appartamento di Bologna, città dove studiava Medicina. Il corpo è stato trovato venerdì scorso, dopo una giornata nella quale familiari e amici avevano più volte provato a mettersi in contatto con lei, invano. Quindi la scoperta da parte delle forze dell’ordine del suo cadavere. Giulia, con ogni probabilità è morta per un malore, ma sono in corso accertamenti medico legali, chiesti anche dalla famiglia, per stabilire con più precisione le cause. Giulia, che era molto attiva nella parrocchia di San Lorenzo, lascia mamma Cristina, papà Paolo e la sorella più piccola Caterina, che studia a Firenze. Giulia era da poco tornata a Bologna per preparare al meglio gli esami della sessione invernale e, al momento della tragedia, era sola in casa. Il suo sogno, fin da bambina era quello di diventare un medico per aiutare gli altri, come da sempre faceva anche nelle attività parrocchiali. Increduli gli amici che l’avevano vista per le feste di Natale, passando con lei il Capodano e altri giorni spensierati. La data del funerale sarà stabilita solo dopo il nullaosta delle Procura bolognese.