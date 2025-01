Morta a 51 anni Carla Comisso: era presidente del Consiglio comunale di Codroipo

Codroipo in lutto. Si è spenta questa mattina a 51 anni Carla Comisso, presidente del Consiglio Comunale del capoluogo del Medio Friuli. A strapparla dall’amore del marito, dei suoi due figli e della comunità, una malattia che da tempo combatteva.

A comunicare il decesso dell’amministratrice ed ex candidata sindaco del centrosinistra durante le elezioni del 2011 – perse contro Fabio Marchetti – è stato il primo cittadino Guido Nardini, che la stessa Comisso aveva sostenuto nel 2022 risultando la seconda più votata della lista ‘Polo Civico’ con 397 preferenze.

“Da oggi siamo più soli – ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco Nardini – Ci mancherà il tuo sorriso, la tua voglia di vivere e il tuo donarti con passione, onestà e impegno ad ognuno di noi e alla tua comunità di Lonca e Codroipo”.

Infermiera dalla lunga esperienza, poi caposala del reparto di cardiochirurgia all’Ospedale di Udine, nel 2004 aveva conseguito una laurea in Scienze dell’Educazione all’Università di Trieste con una tesi dedicata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso la formazione dei migranti.

La passione per la politica la portò nel 2006, a 33 anni, a essere eletta in consiglio comunale venendo nominata assessore a welfare, famiglia e servizi sociali nella giunta di Vittorino Boem.

“Carla ha incarnato nella sua vita la parola donare – hanno ricordato i suoi amici e colleghi di lista – alla sua famiglia, il suo sconfinato amore; alla sua comunità, il suo tempo e il più sincero affetto, che si traduceva in una irriducibile grinta nel cercare di rendere il mondo un posto migliore”. La data dei funerali sarà stabilito a breve. Quello stesso giorno, la giunta ha già disposto che si terrà il lutto cittadino.