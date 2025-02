Morta da più di un anno: trovato lo scheletro di una donna in aperta campagna

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dramma della solitudine ad Aquileia. Il cadavere scheletrificato di una donna – Rosanna Gallo, 70enne originaria di Chiusaforte ma di fatto senza fissa dimora – è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri in aperta campagna nella zona a Sud di Aquileia. Ad accorgersene sono stati alcuni operai che, in quella zona, erano stati chiamati per effettuare un sopralluogo in una vicina azienda agricola. Lo scheletro era posizionato a terra, vicino ad una roulotte, dove, da tempo, la donna viveva nella più totale solitudine. Sul posto sono giunti i carabinieri insieme al medico legale.

I primi accertamenti hanno escluso si potesse trattare di morte violenta. Il decesso, riconducibile ad almeno un anno fa, sarebbe imputabile a cause naturali. I resti umani sono stati raccolti e portati nella camera mortuaria dell’ospedale di Palmanova. La notizia del rinvenimento del cadavere scheletrificato si è rapidamente diffusa in paese dove quelle poche persone che conoscevano Rosanna Gallo hanno confermato di non vedere la donna da almeno due anni. Una vita di stenti, quella della 70enne originaria di Chiusaforte, con la decisione di appropriarsi di un pezzo di terreno agricolo, di proprietà dell’azienda Calligaris, adiacente al fiume Natissa, a Sud del Margine di Conterminazione storico, e lì trasferirsi all’interno di una roulotte. La donna, da quanto si è potuto apprendere, continuava a rifiutare qualsiasi forma di aiuto e di visita.