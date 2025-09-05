  • Aiello del Friuli
Cronaca

Morta dopo la caduta in bagno in ospedale, indagati cinque sanitari

Decisiva l'autopsia disposta sulla salma della 46enne di Azzano Decimo
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A cinque operatori sanitari, in servizio all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, la Procura ha notificato altrettanti avvisi di garanzia. Un atto dovuto, dopo il decesso di una donna, la 46enne Valentina Salmistraro, di Azzano Decimo, avvenuto il 29 agosto. In quel frangente la donna era caduta nel bagno della stanza dov’era ricoverata.

La Procura, che ha aperto un fascicolo, ipotizza il reato di omicidio colposo.

Salmistraro era ricoverata nel reparto di Neurologia per approfondimenti legati a dolori alle gambe e difficoltà nella deambulazione. La donna era stata trovata priva di sensi, la mattina del 29 agosto, da un’addetta alle pulizie.

Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso della 46enne. I medici legali, nominati dalla Procura di Pordenone, Cirnelli e Baldi, saranno chiamati a verificare se la morte possa essere ricondotta o meno al mancato rispetto delle linee guida e buone pratiche cliniche e assistenziali, negligenza o imperizia da parte dello staff medico-sanitario che ha visitato la donna durante la sua permanenza in ospedale.

Nei giorni scorsi era stato il marito della donna a sporgere denuncia ai carabinieri.

