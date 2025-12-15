  • Aiello del Friuli
lunedì 15 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Solimene va in pensione: “Città sicura, mi preoccupano i giovani”
Non era lui a ricattare un friulano con i filmati hot,...
Morta dopo la festa in famiglia, si cercano le cause
Capodanno in Giardin Grande, prime direttive per la sicurezza
Sicuri a Natale con gli steward di Confcommercio
Tagliola per volpi trancia la zampa ad un micio, lo salvano...
Frontale tra auto, gravi due donne. Feriti adolescente e bimbo
Imprese in crescita nonostante il calo demografico nella montagna Fvg
Finanziaria regionale, Fratelli d’Italia: fondi per imprese, welfare e territori
Montagna: Zilli, nuova Carnica Arte Tessile parla a futuro e giovani
Cronaca

Morta dopo la festa in famiglia, si cercano le cause

Si dovrà attendere ancora qualche tempo conoscere i risultati dell'autopsia sul corpo di Erika Moretti
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono cominciati gli esami sul corpo di Erika Moretti, spirata nella notte tra il 23 e il 24 novembre nella sua casa di Variano di Basiliano. Questo pomeriggio in ospedale a Udine è stata effettuata la Tac alla salma della donna di 47 anni. Per la sua morte è indagato il compagno per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. La Procura di Udine aveva aperto un fascicolo dopo l’allarme del medico legale che, esaminando il cadavere, aveva notato alcuni segni sul capo.

Domani saranno effettuati, sempre nel nosocomio cittadino, l’autopsia vera e propria e gli esami tossicologici dai medici legali Francesca Sinopoli, consulente dalla Procura, e Antonello Cirnelli, incaricato dal difensore dell’uomo, l’avvocato Eleonora Montaruli. A disporli è stato il pm Giorgio Milillo, titolare del fascicolo.

I risultati potranno fare chiarezza sulle cause della morte della donna, trovata esanime nel proprio letto dal suo compagno dopo una una serata di festa passata assieme i familiari.

