Morta dopo la festa in famiglia, si cercano le cause

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono cominciati gli esami sul corpo di Erika Moretti, spirata nella notte tra il 23 e il 24 novembre nella sua casa di Variano di Basiliano. Questo pomeriggio in ospedale a Udine è stata effettuata la Tac alla salma della donna di 47 anni. Per la sua morte è indagato il compagno per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. La Procura di Udine aveva aperto un fascicolo dopo l’allarme del medico legale che, esaminando il cadavere, aveva notato alcuni segni sul capo.

Domani saranno effettuati, sempre nel nosocomio cittadino, l’autopsia vera e propria e gli esami tossicologici dai medici legali Francesca Sinopoli, consulente dalla Procura, e Antonello Cirnelli, incaricato dal difensore dell’uomo, l’avvocato Eleonora Montaruli. A disporli è stato il pm Giorgio Milillo, titolare del fascicolo.

I risultati potranno fare chiarezza sulle cause della morte della donna, trovata esanime nel proprio letto dal suo compagno dopo una una serata di festa passata assieme i familiari.