Morta durante battuta di caccia, c’è un indagato per omicidio colposo

Omicidio colposo. La Procura di Trieste ha chiuso l’inchiesta sulla morte di Denise Marzi, avvenuta durante una battuta di caccia nella riserva di Basovizza lo scorso 21 novembre, iscrivendo nel registro degli indagati con questa accusa un 65enne compagno di caccia della donna, raggiunta da un colpo partito accidentalmente dal fucile dell’uomo. L’incidente era avvenuto al mattino, mentre i due, assieme ad altri due compagni di caccia, stavano cercando un fagiano che si era rifugiato su un albero. La donna, colpita agli arti inferiori, era stata soccorsa in un primo momento dai compagni, sotto shock, e poi dagli operatori del 118. Ricoverata in ospedale era morta in serata a causa della gravità delle ferite. Nel corso delle indagini dirette dal pm Ilaria Iozzi, la Squadra mobile aveva perquisito abitazione ed auto del 65enne, trovando armi e munizioni regolarmente denunciate, sottoponendole a sequestro come gli indumenti indossati quel giorno e il fucile da cui era partito lo sparo, già consegnato dagli agenti della polizia locale intervenuti in soccorso a Basovizza. Anche l’area in cui si era verificato il ferimento era stata sequestrata. Stando all’autopsia la donna è morta a causa di uno “shock emorragico causato da plurime lesioni vascolari da arma da fuoco a carica multipla a seguito di un unico colpo sparato pressoché frontalmente alla vittima e parallelamente al suolo a una distanza approssimativa di qualche metro”.