Morta durante la battuta di caccia, proseguono le indagini

Un tragico incidente. La morte di Denise Marzi Wildauer è legata a un colpo di fucile partito accidentalmente dall'arma di Dario Peracca, 80enne muggesano che era con la donna. I due hanno preso parte a una battuta di caccia nei pressi di Basovizza, la coppia si era distanziata dagli amici quando è accaduta la tragedia. L'arma ha sparato, secondo una prima ricostruzione della Squadra mobile della Questura di Trieste, in maniera accidentale ma sono in corso tutte le verifiche del caso. Al momento c'è un fascicolo aperto in procura ma non trapela null'altro. Denise Marzi Wildauer era cosciente subito dopo il colpo ma i pallini della cartuccia hanno avuto un impatto devastante su tutta la parte centrale del corpo e dopo una lunghissima operazione la donna è spirata intorno alle 22 di ieri. Il fucile che ha sparato è sotto sequestro mentre tutti i documenti dei partecipanti alla battuta di caccia sono risultati in regola. Federcaccia, Enalcaccia e Arcicaccia esprimono il massimo cordoglio per l'episodio ricordando che l'ultimo accadimento in regione è avvenuto nel 2007 snocciolando poi un lungo elenco di numeri per dimostrare il calo di incidenti nella caccia. Denise Marzi Wildauer era la sorella del presidente della Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer.