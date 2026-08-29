Morta in auto con il cane: attesa per l’autopsia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’autopsia, la cui data di affidamento dell’incarico medico-legale verrà stabilita nei prossimi giorni dalla Procura di Udine, sarà il passaggio fondamentale per fare piena luce sulla morte della ventisettenne austriaca trovata ieri priva di vita, assieme al suo cane, un Pitbull, all’interno di un’auto a Pietratagliata di Pontebba. L’esame autoptico e i contestuali approfondimenti clinici e tossicologici avranno il compito di confermare l’ipotesi principale avanzata finora dagli investigatori, ovvero quella di un decesso provocato da un’assunzione eccessiva di sostanze stupefacenti.

Tracce di droga sono state infatti rinvenute dai militari dell’Arma durante le prime perquisizioni all’interno dell’abitacolo. Al contempo, le analisi dovranno chiarire cosa abbia determinato la contemporanea morte dell’animale: anche la salma del cane è stata posta sotto sequestro e trasferita all’Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti veterinari del caso.

Il pm di turno ha aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti, ipotizzando i reati di morte come conseguenza di un altro delitto e detenzione di sostanze illecite. Dagli elementi raccolti finora la pista del coinvolgimento diretto di terze persone nel decesso appare esclusa.

Il drammatico ritrovamento è avvenuto ieri mattina, intorno alle 11, quando un passante ha notato il veicolo in sosta ed è scattato l’allarme. La vettura – una Volkswagen Caddy – era parcheggiata a poca distanza dal ponte che collega la viabilità locale con la statale 13 Pontebbana. Secondo i primi riscontri, il mezzo è rimasto fermo per diversi giorni sotto il sole battente con le portiere bloccate dall’interno, custodendo sui sedili posteriori i corpi esanimi della giovane e del suo animale.