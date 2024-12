Morta la ciclista urtata 25 giorni fa a Udine da un bus

E’ deceduta dopo venticinque giorni di ricovero Gilberta Liberale, la donna urtata e fatta cadere da un bus mentre pedalava la sua bicicletta in viale Duodo. L’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 28 novembre, provocò diversi traumi alla ciclsta, rovinata malamente a terra dopo l’impatto con la corriera.

Residente in via Varmo, Gilberta era una figura amata e conosciuta nel quartiere.