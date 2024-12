Morta nell’incidente in A4: la vittima è un’infermiera

E’ di Lidia Caronda, infermiera di 56 anni, originaria di Catania e residente a Vittorio Veneto, la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in A4, nel tratto tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia.

La donna, dipendente dell’Ulss 2 Trevigiana, lavorava nella piastra ambulatoriale dell’ospedale della cittadina della Marca.

Essendo impossibile identificare la salma, carbonizzata e politraumatizzata, gli agenti della Polstrada sono risaliti a lei attraverso i documenti trovati nella vettura incidentata – una Chevrolet Matiz – e da lì hanno contattato i familiari, che risiedono a Vittorio Veneto, che stavano aspettando, invano, Lidia a casa.

Le indagini, per stabilire i profili di responsabilità, sono tutt’ora in corso da parte degli agenti intervenuti sul posto per i rilievi e gli accertamenti.

Erano le 16.40 di ieri quando un autoarticolato, all’improvviso, si è fermato sulla corsia di marcia. E una bisarca, che stava sopraggiungendo nella stessa direzione, verso Venezia, pochi minuti dopo ha tamponato violentemente il mezzo pesante. Ed è rimasta coinvolta in quest’urto anche una vettura che poco dopo ha preso fuoco, così come tutta la parte anteriore della bisarca con targa romena.

Sono andate distrutte dalle fiamme anche cinque delle otto Dacia Duster nuove, che erano state caricate sul mezzo.

In poco tempo si sono formati rallentamenti e code. Il tratto autostradale tra Latisana e Portogruaro è stato chiuso per agevolare i rilievi.

Difficili le operazioni di estricazione della salma, carbonizzata. L’auto non solo era andata bruciata e si era capovolta, ma era ridotta a un groviglio di lamiere.

Al lavoro, oltre a personale sanitario, di Autostrade Alto Adriatico e della Polstrada, i vigili del fuoco. GUARDA IL VIDEO