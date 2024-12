Morta per le esalazioni da monossido: aperto un fasciolo per omicidio colposo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a carico di ignoti, dopo la morte di Patrizia Pontani, la 66enne pordenonese che la notte di Natale aveva inalato le esalazioni da monossido di carbonio prodotte dalla caldaia della casa vacanze di Forni di Sopra.

L’ex professoressa nativa della provincia di Viterbo e residente in vial Grande, a Torre di Pordenone, stava trascorrendo le festività nell’abitazione di via Tiviei insieme al marito, Maurizio Chisciotti, 73 anni, ex funzionario di banca, e alla figlia Laura che risiede in un piccolo centro della Toscana.

Era stata proprio la figlia ad accusare un continuo malessere e a messaggiare con il fidanzato, il quale, preoccupato della situazione, aveva allertato i soccorsi.

Sul posto, a Forni di Sopra, erano giunti i vigili del fuoco del distaccamento locale insieme ai colleghi di Tolmezzo che avevano trovato la 28enne affacciata alla finestra in condizioni critiche. Sospettando una fuga di monossido di carbonio, i pompieri avevano indossato gli autorespiratori ed erano entrati nell’alloggio dove avevano trovato, a letto, Maurizio Chisciotti, che respirava a fatica mentre la moglie era incosciente.

I soccorritori, ai quali la strumentazione segnalava una pericolosa concentrazione di monossido, avevano immediatamente aperto tutte le finestre per areare i locali, portando le tre persone all’esterno dell’abitazione. Quindi erano iniziate le manovre di rianimazione cardiopolmonare sulla donna esanime, che è poi è deceduta. Il personale sanitario aveva provveduto a trasportare figlia e marito all’ospedale Cattinara di Trieste. Per entrambi la prognosi è riservata. Mentre Laura è fuori pericolo di vita, le condizioni di Maurizio restano gravissime.