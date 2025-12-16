Morta per le percosse, marito a processo

La Corte d’Assise di Udine si pronuncerà, il 30 gennaio, sulla morte di Laura Pin, la 74enne trovata esanime nel letto in cui da tempo era costretta, nella propria casa di Fiume Veneto, a causa delle gravi patologie che l’affliggevano. Era il 27 giugno del 2023.

Secondo la Procura di Pordenone il responsabile del decesso è il marito, Severino Sist, di 78 anni, rinviato a giudizio per l’ipotesi di omicidio aggravato dal grado di parentela con la vittima e dal fatto che è stato commesso approfittando del fatto che la donna non poteva difendersi.

È stata contestata anche la recidiva specifica negli ultimi cinque anni, in quanto nel 2019 l’anziano aveva patteggiato 14 mesi per maltrattamenti in famiglia. L’autopsia ha svelato percosse inferte a mani nude o con corpi contundenti in testa.