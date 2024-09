Morta dopo il volo dal terzo piano: chiesta l’autopsia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Saranno necessari ulteriori accertamenti medico-legali per stabilire le cause del decesso della 23enne di origini dominicane, residente a Udine, trovata senza vita lunedì mattina in via del Mercato, in centro a Pordenone, dopo essere precipitata dal terzo piano di una palazzina dov’era ospite.

Oggi l’anatomopatologo Antonello Cirnelli ha eseguito la Tac sulla salma della giovane per verificare le fratture scheletriche. Tuttavia sarà necessario procedere con l’autopsia, che permetterà di prelevare campioni istologici e tossicologici.

Al momento, secondo gli accertamenti fin qui eseguiti, sembrerebbe prevalere l’ipotesi di un gesto estremo della 23enne, che non avrebbe coinvolto terze persone. Tuttavia saranno le successive indagini medico-legali a fugare il campo da qualsiasi dubbio.

I carabinieri, intervenuti lunedì sul posto con equipaggi del Radiomobile, hanno ascoltato numerose persone e testimoni, tra i quali l’ex fidanzato della 23enne, che insieme alla famiglia abita nell’appartamento del palazzo dove si è verificata la tragedia.

L’abitazione, su disposizione della Procura, è resta sotto sequestro.