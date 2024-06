Mortale a San Giorgio di Nogaro, vittima un 27enne del luogo

Un giovane di 27 anni, Max Macoratti, ha perso la vita ieri sera attorno alle 22.30 in un incidente stradale verificatosi in via Fermi a San Giorgio di Nogaro. L’uomo, del luogo, era al volante di una Citroen a bordo della quale c’erano anche il figlioletto di 4 anni e un 28enne originario di Napoli e residente a Lignano Sabbiadoro: entrambi elitrasportati a Udine in condizioni gravi, non sarebbero in pericolo di vita. La vettura guidata da Macoratti si è scontrata per cause in corso di accertamento con un’altra Citroen, condotta da un cittadino albanese ventisettenne residente anch’egli a San Giorgio di Nogaro, a bordo della quale c’era un uomo residente a Porpetto: entrambi sono rimasti feriti ma in modo non grave. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro giudiziario. Macoratti, molto conosciuto in paese, lavorava come operaio a San Giorgio di Nogaro. Oltre al personale del 118, sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri di Palmanova e Latisana.