Mortale alla cartiera di Ovaro, disposta perizia sulla dinamica dell’incidente

Sarà la perizia sulla dinamica dell'infortunio, disposta dalla Procura di Udine, a fare luce sulla morte di Paolo Straulino, il 50enne di Sutrio rimasto vittima del tragico incidente sul lavoro alla cartiera Reno De Medici di Ovaro la sera di nove giorni fa. A eseguire l'esame tecnico sarà l'ingegnere Franco Curtarello, che avrà 45 giorni di tempo per depositare i risultati. L'incarico gli sarà conferito mercoledì dal procuratore aggiunto Claudia Danelon.

Il consulente dovrà verificare se la società ha valutato i rischi in materia antinfortunistica e le misure di prevenzione e protezione adottate. Alla perizia parteciperà anche l’ingegnere Mario Piacenti, nominato dallo studio 3a Valore e dall’avvocato Elisabetta Zuliani ai quali si sono affidati i familiari della vittima. Inoltre, la Procura ha posto sotto sequestro sia la pala meccanica, sia il muletto da cui Straulino era sceso poco prima dell’incidente.

La tragedia risale alle 22 del 3 maggio, quando Straulino è stato travolto da un imballaggio di carta da macero di circa 12 quintali. Il collega e amico della vittima che stava manovrando la pala meccanica da cui è caduto l’imballaggio ha subito chiamato i soccorsi. I sanitari sono arrivati sul posto, ma non c’era già più nulla da fare. Come rivelato dall’autopsia effettuata venerdì scorso dal medico legale Carlo Moreschi, Straulino è deceduto sul colpo per trauma cranico da schiacciamento.

Per questa vicenda, la Procura di Udine ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio colposo e iscritto nel registro degli indagati, oltre alla società, l’operaio che manovrava la pala meccanica, il consigliere delegato della Rdm Ovaro Spa, il direttore dello stabilimento e il preposto alla sicurezza e capoturno al momento del fatto.

I funerali dell’operaio saranno celebrati domani pomeriggio nella chiesa di San Ulderico a Sutrio. Per mercoledì il Comune ha proclamato il lutto cittadino. In base a un accordo tra Comune di Ovaro, società e sindacati, per l’occasione la cartiera resterà chiusa alcune ore, così da consentire ai dipendenti di dare l’estremo saluto al collega.