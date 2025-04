Mortale di Longarone, è Alessandro Germinelli la vittima del sinistro

La Procura di Belluno aprirà un fascicolo sull’incidente costato la vita ieri ad Alessandro Germinelli, il motociclista 39enne di Pertegada di Latisana morto dopo essersi scontrato con un’altra moto condotta da un lignanese di 23 anni, rimasto ferito in modo non grave.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri quando i due centauri stavano viaggiando lungo la strada regionale 251, tra Longarone e la Diga del Vajont.

Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, le Kawasaki della vittima e la moto dell’altro centauro si sarebbero toccate e i due avrebbero perso il controllo dei mezzi. Poi lo schianto sul guard rail.

L’impatto non ha lasciato scampo a Germinelli, mentre il motociclista lignanese è stato soccorso dai sanitari, che lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale San Martino di Belluno. La dinamica del sinistro è al vaglio dei militari dell’Arma della Stazione di Longarone.