La Procura di Trieste ha chiesto l’archiviazione del procedimento per aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, responsabile di “Soccorso Civile” che insieme agli attivisti Matteo D’Angelo, Felicetta Maltese e Claudio Stellari, il 30 luglio 2025 hanno aiutato Martina Oppelli, triestina affetta da sclerosi multipla, a raggiungere in Svizzera.

Nella richiesta di archiviazione del 28 luglio 2026, il pubblico ministero Andrea La Ganga affronta anche le ragioni dei ripetuti dinieghi forniti dall’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) alla richiesta di Martina Oppelli di accedere al suicidio medicalmente assistito, motivati con l’assenza del requisito del trattamento di sostegno vitale.

Il PM mette espressamente in discussione le valutazioni dell’ASUGI e del Comitato etico, affermando che il diniego opposto a Martina Oppelli “appare peraltro superabile per due ragioni”. La prima, di carattere giuridico, riguarda l’interpretazione restrittiva del requisito del sostegno vitale. Il PM ritiene non decisiva la dipendenza da specifiche tecnologie di sostegno vitale quale condizione per accogliere la richiesta, diversamente da quanto sostenuto dall’ASUGI e dal Comitato etico. Richiama, a sostegno, l’orientamento del Comitato nazionale per la bioetica, secondo cui subordinare l’accesso al suicidio assistito alla dipendenza da tecnologie di sostegno vitale determinerebbe un’irragionevole discriminazione tra persone affette da patologie gravissime. La seconda ragione, di carattere scientifico, riguarda direttamente la macchina della tosse utilizzata da Martina. Il PM osserva che tale dispositivo, pur non potendo essere considerato un sostegno vitale primario perché non sostituisce la respirazione, è riconosciuto in sede scientifica come salvavita e fondamentale per prevenire gravi complicanze, tra cui il soffocamento, e pertanto “si avvicina molto agli ausili di sostegno vitale”.

Questa considerazione si riflette anche sul profilo della responsabilità penale degli indagati: il PM ritiene che alla luce delle gravissime condizioni cliniche di Martina Oppelli e della sua dipendenza da quel dispositivo e da altri ausili, le persone che l’hanno aiutata potessero ragionevolmente ritenere sussistenti le condizioni individuate dalla Corte costituzionale per la non punibilità dell’aiuto al suicidio.

Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni e difensora di tre degli indagati*: “Le ragioni che Martina aveva sostenuto in vita vengono oggi valorizzate dalla Procura nella richiesta di archiviazione di chi l’ha aiutata. Attendiamo la decisione del GIP, senza anticiparne l’esito. Ma una questione resta: la discrezionalità tecnica delle aziende sanitarie non può tradursi nell’impossibilità di esercitare un diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale. I diritti devono essere garantiti quando le persone sono in vita, non discussi soltanto dopo la loro morte”.

Marco Cappato, rappresentante legale dell’Associazione Soccorso Civile: “La Regione Friuli Venezia Giulia ha costretto Martina a lasciare il proprio Paese per ottenere l’aiuto a morire senza soffrire. Con la nostra disobbedienza civile chiediamo allo Stato italiano di decidere se abbiamo commesso un reato ad aiutare Martina, oppure l’hanno commesso coloro che l’hanno obbligata al supplizio di un lungo viaggio per esercitare un diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale”.