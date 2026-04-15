Morte di Claudio Marra, due medici indagati per omicidio colposo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in merito alla morte di Claudio Marra, lo scultore di 83 anni deceduto in ospedale a Udine il 7 aprile. Due le persone indagate. Si tratta di un medico ospedaliero e un medico di base.

Il pm Carla Longo, titolare del fascicolo, ha disposto l’esame autoptico sul corpo dell’uomo, che sarà effettuato dal medico legale Antonello Cirnelli venerdì 24 aprile.

Marra, che soffriva di patologie pregresse, si era sentito male il 31 marzo ed è stato portato in ospedale a Udine dai familiari per essere sottoposto ad alcuni esami. I sanitari, viste le sue condizioni, lo avevano ricoverato. Sette giorni dopo, la morte.

Inizialmente, il funerale era stato fissato per il 10 aprile, ma la Procura udinese lo ha fatto slittare per effettuare alcuni accertamenti sulle cause della sua morte.

Originario di Piano d’Arta, Claudio Marra si era trasferito con la famiglia a Percoto, frazione di Pavia di Udine, e negli Anni ’60 si era avvicinato alla scultura, inizialmente lavorando la creta, poi il bronzo.

Fratello minore di Marco, apprezzato pittore ed ex sindaco di Arta Terme, nel febbraio 2025 aveva ritirato dalle mani del Prefetto di Udine, Domenico Lione, la medaglia di riconoscimento conferita al padre Francesco, finanziere scelto fatto prigioniero e infoibato il 2 maggio 1945.