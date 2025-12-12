Morte di Erika Moretti, l’allarme dal medico legale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stato il medico legale ad accorgersi che, nella morte di Erika Moretti, qualcosa non andava. Mentre esaminava il corpo della donna, spirata tre settimane fa nella sua casa di Variano di Basiliano, ha notato alcuni segni evidenti, in particolare sul capo. Così ha avvertito la Procura di Udine.

Da qui l’apertura di un fascicolo a carico del compagno. Al momento, l’ipotesi di reato è di omicidio colposo. Era stato proprio lui a trovare il corpo della 47enne nel suo letto il 24 novembre, all’indomani di una serata di festa passata assieme i familiari.

A dire con precisione quali sono le cause che hanno portato alla morte di Erika saranno gli esami autoptico e tossicologico disposti dal pm Giorgio Milillo. A effettuarli lunedì saranno i medici legali Francesca Sinopoli, consulente dalla Procura, e Antonello Cirnelli, incaricato dal difensore dell’uomo, l’avvocato Eleonora Montaruli.