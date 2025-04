Morte di Francesco, i consiglieri delPd: “

Anche i consiglieri regionali del Partito democratico del Friuli Venezia Giulia, esprimendo cordoglio per la scomparsa del Papa, hanno rivolto al Pontefice un pensiero. «In questo giorno di festa, all’indomani della Santa Pasqua ci colpisce e ci addolora la scomparsa del Santo Padre. Francesco – scrivono in una nota – è stato sempre vicino ai più fragili, ha avuto la capacità di avvicinare la Chiesa alla gente. Ricordiamo le sue recenti visite in Friuli Venezia Giulia, nelle quali ha portato speranza nel cuore di migliaia di fedeli. Ci stringiamo nella preghiera ricordandolo con affetto» concludono i consiglieri Dem.