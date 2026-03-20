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venerdì 20 Marzo 2026
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Cronaca

Morte di Francesco, lutto cittadino in Comune di Majano

Domani il Comune esporrà la bandiera a mezz'asta
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Lutto cittadino in Comune a Majano per la morte di Francesco, il piccolo di 14 mesi deceduto la notte tra lunedì e martedì in ospedale a Udine dopo una febbre improvvisa. Lo ha deciso il sindaco Elisa Giulia De Sabbata con un’ordinanza pubblicata oggi sul sito dell’Amministrazione.

“L’intero paese – vi si legge – è rimasto scosso dalla prematura e tragica scomparsa del bambino e, ritenuto di voler rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità e di interpretare il comune sentimento della popolazione, ordiniamo il lutto cittadino per il 21 marzo 2026, in concomitanza con i funerali del piccolo”.

Domani, quindi, il Comune esporrà la bandiera a mezz’asta. Tutti gli eventi pubblici previsti sono stati annullati.

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