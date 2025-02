Morte di Ledjan Imeraj, archiviata la posizione dell’operatore di Aedis

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il gip di Udine ha archiviato la posizione di Enrico Chiuch, l’operatore in servizio nella struttura residenziale per minori non accompagnati della Cooperativa Aedis a Santa Caterina di Pasian di Prato, andata a fuoco la notte tra il 30 e il 31 dicembre 2022. L’uomo era stato iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio colposo di Ledjan Imeraj, il cittadino albanese di 17 anni ospite della struttura che perse la vita nell’incendio. L’archiviazione per Chiuch, difeso dall’avvocato Maurizio Landelli, è stata disposta a indagini preliminari ancora in corso. Assieme a lui era indagato anche il legale rappresentante di Aedis, Michele Lisco, difeso dall’avvocato Paola Chialchia, la cui posizione è ancora in corso di valutazione. L’incendio scoppiò al primo piano dell’edificio alle 2 del mattino del 31 dicembre. A dare l’allarme furono i vicini, che allertarono i vigili del fuoco. I pompieri giunsero sul posto con 5 squadre per spegnere il rogo. Tragico il bilancio: un ragazzo deceduto per le ustioni e per il fumo, un altro trasportato in gravi condizioni al centro grandi ustionati di Verona e una persona ustionata in diverse parti del corpo. Quest’ultimo era proprio Chiuch, che si ferì cercando di mettere in salvo i ragazzi ospitati nella struttura. Dalle indagini sono emerse la mancata formazione specifica dell’operatore, non dipendente di Aedis, in ordine alle mansioni e l’assenza di informazioni ed istruzioni idonee da parte di Aedis per il corretto svolgimento dei compiti di vigilanza. Quella notte l’uomo stava sostituendo un’altra persona, assente per malattia, e solo durante il cambio di turno gli furono impartite sommarie disposizioni. Elementi, questi, che hanno permesso al giudice di escludere l’elemento psicologico della colpa e di decidere per l’archiviazione.