Morte di Marco Degli Uomini, la Procura valuterà l’apertura di fascicolo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura di Udine valuterà nelle prossime ore l’apertura di un fascicolo per la morte di Marco Degli Uomini, lo sciatore di 18 anni spirato ieri in ospedale a Udine, dove era ricoverato dopo una caduta avvenuta sabato sullo Zoncolan. “Al momento – ha spiegato oggi il Procuratore Massimo Lia – l’ufficio non ha ricevuto alcuna comunicazione formale sull’accaduto. Ogni valutazione è quindi prematura”. La data del funerale del ragazzo, comunque, non è stata ancora fissata, probabilmente in attesa della decisione della Procura di effettuare o meno l’esame autoptico sul corpo dello sciatore per stabilire con esattezza le cause della morte.

Marco, che viveva con i genitori a Betania di Tolmezzo, è caduto sabato mattina poco prima delle 8 durante una discesa di riscaldamento sulla pista 2 degli impianti del Monte Zoncolan. Il giovane, che poco dopo avrebbe dovuto fare da apripista a un SuperG, ha perso il controllo degli sci all’altezza di un salto ed è caduto per una settantina di metri, finendo contro la rete di protezione. A causa dell’impatto, si è fratturato le gambe e un polso.

Dopo la caduta, lo sciatore era vigile e cosciente, tanto da riuscire chiamare al telefono la madre e ad avvertirla dell’incidente. Soccorso in prima battuta dal medico rianimatore, è stato poi elitrasportato nell’ospedale di Tolmezzo e sottoposto a un intervento chirurgico. Nel pomeriggio però sono sorte alcune complicazioni dovute a un’embolia gassosa, tanto rara quanto gravissima, e i sanitari hanno deciso di trasferirlo all’ospedale a Udine, dove è giunto in gravissime condizioni. Qui la situazione si è ulteriormente aggravata per un arresto cardiaco e alle 12 di ieri il ragazzo è spirato.