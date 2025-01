Morte di Mattia Cossettini, rientro e autopsia non ancora definite

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non è ancora stata definita la data del rientro in Friuli del corpo di Mattia Cossettini, il bambino di 9 anni di Tricesimo, morto dopo aver accusato un malore improvviso a Marsa Alam in Egitto, dove stava trascorrendo le festività assieme ai genitori e al fratellino. E non è ancora stato deciso se l’autopsia sulla salma sarà effettuata in Egitto prima della partenza o in Italia dopo il ritorno. L’esame dovrà verificare la prima ipotesi, ovvero che a causare la tragedia sia stata un’emorragia cerebrale.

Sulla vicenda, le autorità locali hanno aperto un’inchiesta dopo che i genitori del piccolo avevano chiesto di accertare le cause del decesso e di verificare se vi siano stati ritardi nei soccorsi.

La vacanza era cominciata il 2 gennaio: la famiglia Cossettini avrebbe dovuto rientrare il 9. Mattia, 9 anni compiuti lo scorso 23 dicembre, stava giocando in barca durante un’escursione, quando si è sentito male ed è svenuto. Dopo aver ripreso i sensi, ha accusato un forte mal di testa. Riportato a riva, il medico del resort avrebbe ipotizzato un colpo di calore e prescritto una flebo e l’assunzione di alcuni farmaci. Nella notte la situazione è peggiorata. Mattia è stato ricoverarto in ospedale ed è morto all’alba del 5 gennaio.