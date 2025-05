Morte di Paolo Straulino, il cordoglio del Presidente Bordin

“Esprimo il più profondo cordoglio e la mia personale vicinanza, insieme a quella dell’intero Consiglio regionale, ai familiari di Paolo Straulino, vittima di un tragico incidente sul lavoro avvenuto a Ovaro. In momenti come questo, il pensiero va innanzitutto al dolore di chi ha perso una persona cara”. Così, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin in merito all’incidente in cui ha perso la vita l’operaio cinquantenne all’interno di uno stabilimento della cartiera Reno De Medici di Ovaro.

“In attesa che venga fatta chiarezza sulla dinamica dell’accaduto, è doveroso stringersi attorno ai familiari, ai colleghi e alla comunità colpita da questa grave perdita”, ha concluso Bordin.