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Cronaca

Morte di Penelope, in appello la tragedia dell’acquasantiera

L'udienza è stata fissata per il 27 maggio
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

L’udienza davanti alla Corte d’Appello di Trieste è stata fissata per il 27 maggio. Quel giorno, davanti ai giudici compariranno padre Ioan Marginean Cocis e Anna Maria Zilli, rispettivamente condannato e assolta in primo grado per l’omicidio colposo di Penelope, la bimba di 7 anni travolta e uccisa dal crollo di un’acquasantiera della chiesetta di Santa Chiara a Udine, annessa all’Educandato Uccellis, durante una lezione di catechismo.

La tragedia risale al 21 novembre 2019, quando Peneolpe si allontanò dal gruppo dei bambini affidati a padre Ioan, direttore spirituale dell’istituto, e si aggrappò all’acquasantiera. Bastò il suo peso per fare cedere la malta, povera e scadente, che dal 1664 teneva assieme i tre pezzi del manufatto.

Nel dicembre 2024, il Tribunale di Udine condannò padre Ioan a 2 anni e 4 mesi di reclusione, mentre Anna Maria Zilli, dirigente dell’Uccellis, fu assolta. Nel caso del religioso, l’appello è stato presentato dai suoi difensori, gli avvocati Massimo Zanetti Claudio Strata. In quello della dirigente, dalla Procura di Udine.

“Nel processo – dicono i legali di padre Ioan – è stato dimostrato che la chiesa, parte del plesso scolastico e ristrutturata dal Comune, era usata per attività scolastiche e anche data in concessione. Per una sfortunata circostanza – continuano – tutto è accaduto quando padre Ioan, a cui non può essere addebitata alcuna colpa, svolgeva la lezione in un luogo che, dato il costante utilizzo e la ristrutturazione, era un luogo sicuro. L’aspetto della sicurezza era demandato a chi gestiva il patrimonio immobiliare, alla dirigenza scolastica e agli enti proprietari”.

“Continueremo a sostenere – commentano gli avvocati di Anna Maria Zilli, Stefano Buonocore e Giancarlo Mariniello – l’innocenza nella nostra assistita, già proclamata dal Tribunale udinese”.

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