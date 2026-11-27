“Quando se ne va un ragazzo di 26 anni, il dolore della famiglia deve avere il massimo rispetto”. Marina Calderone ha espresso così la sua solidarietà ai familiari di Samuele Corva, l’operaio di Raveo morto dopo essere stato schiacciato da una trave nello stabilimento Pittini di Osoppo. La ministra del Lavoro è intervenuta questa mattina a Udine, nella sede di Arte e Libro, all’incontro di Fratelli d’Italia promosso da Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera.

Calderone ha ricordato anche Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo, i due tecnici di Rheinmetall Italia morti ieri in un attacco con droni in Kuwait mentre erano impegnati nella manutenzione delle antenne di un sistema di difesa antiaerea. “Erano delle persone lì che facevano il loro lavoro, lo facevano bene e volevano soltanto vivere di lavoro e non essere parte di un conflitto”. esteri.it

Tornando alla sicurezza sul lavoro, la ministra ha richiamato l’importanza della prevenzione e della conoscenza delle procedure. Ha poi assicurato “l’impegno massimo del ministro del Lavoro e del governo a intensificare la nostra azione” e a “migliorare la capacità di controllo e soprattutto di intervento”.