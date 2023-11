Giulia trovata in un canalone, ora si cerca Filippo

È di Giulia Cecchettin il corpo senza vita trovato in un canalone di località Pian delle More tra gli abitati di Barcis e Piancavallo in territorio comunale di Aviano. La 22enne di Vigonovo era scomparsa sabato scorso dopo essersi incontrata con l’ex fidanzato Filippo Turetta, di cui invece al momento non si hanno ancora notizie così come per ora non è stata ritrovata nemmeno l’auto del ragazzo, una Grande Punto nera, mentre in un primo momento sembrava che la vettura si trovasse nei paraggi del lago. L’ultima traccia lasciata dal ventiduenne di Torreglia risalirebbe alla giornata di mercoledì, quando l’occhio elettronico di una telecamera ha ripreso la sua auto a Lienz, in Austria. Le ricerche del ragazzo continuano: si è alzato in volo tra Barcis e Piancavallo anche un elicottero della Forestale. Sul posto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco. Attonita la comunità di Barcis, con il sindaco che manifesta il cordoglio dell’intera valle alla famiglia di Giulia.

"In questo momento cupo e doloroso ci stringiamo ai genitori e ai famigliari di Giulia, alla quale è stato tolto quel futuro che si stava costruendo con merito, anche attraverso il conseguimento della laurea, la cui tesi avrebbe dovuto discutere proprio due giorni fa". Così si è espresso il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla notizia del ritrovamento del corpo della giovane. "In attesa di conoscere gli esiti della vicenda e delle indagini una preghiera per Giulia e una profonda riflessione sul ripetersi di eventi come questo."