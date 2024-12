Morte della piccola Penelope, condannato padre Ioan

Il giudice Daniele Faleschini Barnaba del Tribunale di Udine ha condannato a due anni e quattro mesi padre Ioan Marginean Cocis al termine del processo per l’omicidio colposo della piccola Penelope, la bimba di 7 anni uccisa quasi 5 anni fa dal crollo di un’acquasantiera nella chiesa di Santa Chiara a Udine.

Il giudice ha invece assolto, con la formula del ‘perchè il fatto non costituisce reato’, Anna Maria Zilli, la dirigente dell’Educandato Uccellis al cui interno è presente l’edificio religioso. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

La tragedia si consumò nel pomeriggio del 29 novembre 2019 in uno spazio in cui i bambini non avrebbero dovuto essere. Prima di lasciare la chiesa annessa all’educandato, Penelope si allontanò dal gruppo dei bambini e si aggrappò all’acquasantiera. Bastò il suo peso, solo 27 chilogrammi, per fare cedere la malta, che dal 1664 teneva assieme i tre pezzi del manufatto. L’acquasantiera vacillò e la travolse, uccidendola. La scena fu vista da alcuni compagni, ma non dal direttore spirituale dell’istituto scolastico, che si rese conto dell’accaduto dopo essersi girato.