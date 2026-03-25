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Cronaca

Morte Pittana: “niente processo, non fu occultamento di cadavere

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Con questa formula il gup di Udine Rossella Miele ha archiviato le posizioni di Ludovico Piva e Antonio Worge De Prato, entrambi tolmezzini di 22 anni, accusati di soppressione – o, in alternativa, di occultamento – del cadavere di Matteo Pittana, il ragazzo di 20 anni deceduto in un tragico incidente a Gemona.
Il gup ha invece rinviato a giudizio De Prato per l’accusa di favoreggiamento per aver “aiutato Piva a eludere le investigazioni dei Carabinieri”. La prima udienza è stata fissata per il 14 giugno.
L’incidente avvenne la notte del 19 febbraio 2024, quando l’auto guidata da Piva uscì di strada e finì nel canale Ledra, ribaltandosi. Matteo morì sul colpo. I due superstiti si allontanarono senza avvertire i carabinieri dell’incidente e della presenza della vittima nella vettura.
Per quella vicenda, Piva ha già patteggiato 2 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio stradale aggravato dalla fuga.
Il legale della famiglia Pittana, Salvatore Spitaleri, altre azioni legali nei suoi confronti.

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