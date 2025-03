Morte Resinovich: in attesa della super perizia, due ipotesi percorribili

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I contenuti ancora non si conoscono. Tuttavia sono diverse le indiscrezioni sulla super perizia medico-legale depositata nella notte tra venerdì e sabato in Procura a Trieste, sul caso di Liliana Resinovich, dall’antropologa forense Cristina Cattaneo e dal suo team.

Una relazione che potrebbe dare una svolta decisiva alle indagini sulla morte della 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio dell’anno dopo nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico del capoluogo giuliano.

Cattaneo, docente di Medicina legale, si è occupata, tra gli altri, dei casi di Yara Gambirasio, Elisa Claps e Stefano Cucchi.

Per ora, come detto, trapelano soltanto indiscrezioni. Quella principale è che Resinovich possa essere morta per asfissia provocata da terzi. La donna, al momento del ritrovamento, aveva la testa infilata in due sacchetti trasparenti di tipo alimentare e il corpo in due grandi sacchi neri, di quelli utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, uno dall’alto e uno dal basso.

L’altra ipotesi è che le lesioni sul corpo, pur non mortali, potrebbero essere inferte sempre con l’azione di terzi. Uno studio su un microbiota rivelerebbe la presenza di un germe compatibile con la conservazione del corpo a basse temperature. Magari un congelatore.