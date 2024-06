Morte Shimpei Tominaga, lutto cittadino a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La morte di Shimpei Tominaga ha scosso Udine e l’Italia. La notizia del decesso del 56enne, colpito colpito da un pugno mentre stava cercando di sedare una rissa, ha fatto il giro della penisola in particolare per lo spirito altruistico dimostrate dalla vittima, molto conosciuta e integrata nel tessuto economico e sociale del capoluogo friulano. Proprio per questi motivi, il Comune di Udine ha proclamato per oggi il lutto cittadino, in segno di cordoglio, vicinanza e riflessione. Il Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, che ha firmato il provvedimento, vuole così testimoniare la vicinanza di tutta la città al dolore della famiglia Tominaga. “Riteniamo di interpretare il sentimento dell’intera comunità, profondamente colpita dalla notizia della tragica scomparsa dell’imprenditore giapponese, intervenuto coraggiosamente in una colluttazione e colpito a morte. Un gesto valoroso a cui è seguito purtroppo un epilogo tremendamente doloroso”.

La bandiera del Comune sarà quindi abbrunata o a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici. Il primo cittadino, inoltre, invita la cittadinanza, le istituzioni e i titolari di attività produttive a manifestare il proprio cordoglio e a partecipare al lutto cittadino, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni.

Il Comune di Udine ha inoltre deciso di sospendere tutte le attività culturali inserite nel programma di UdinEstate previste per oggi, in segno di rispetto e cordoglio. Le attività sospese sono le seguenti:

Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna: partecipazione al lutto per la morte di Tominaga

Sono molto addolorato per la scomparsa di Shimpei Tominaga, morto a Udine per un gesto di umanità, colpito a morte da un pugno sferrato da un giovane delinquente mentre cercava di sedare una rissa. Esprimo forte vicinanza alla famiglia. Si tratta di un episodio che ci coinvolge tutti perché l’aumento della violenza nelle città sta raggiungendo livelli inaccettabili costringendo la gente ad avere paura e a non uscire di casa la sera.

A Gorizia, per fortuna, la situazione non ha raggiunto questi livelli, ma ci sono alcuni segnali che non possiamo minimizzare e su questo ci deve essere zero tolleranza nei confronti di qualsiasi atto di violenza perpetrato da chiunque. Recentemente si è verificato in piscina comunale un episodio che ha visto coinvolti alcuni giovani che hanno fomentato una rissa condizionando pesantemente l’attività ricreativa che si stava svolgendo anche con famiglie che si stavano godendo la serata. E questo è inaccettabile. Quindi, allarmato anche per quanto sta accadendo a Udine e Trieste, in riferimento agli atti violenti in aumento sia tra adulti che minori, ho inviato a Prefetto, Questore, Comandante territoriale dei Carabinieri e per conoscenza all’assessore regionale Pierpaolo Roberti una lettera con cui ho chiesto un incontro per verificare quali misure poter porre in essere al fine di prevenire e contrastare questi fenomeni che legittimamente allarmano i nostri concittadini.

Dopo pochi minuti dalla ricezione della lettera il prefetto ha convocato una riunione tra le forze dell’ordine e il Comune di Gorizia, alla quale ho partecipato con il comandante della Polizia locale Marco Muzzatti. Non possiamo nè intendiamo sottovalutare episodi come questo, perché vogliamo che Gorizia rimanga la bellissima città vivibile e a misura di famiglie che tutti conoscono e apprezzano. Al nostro fianco abbiamo registrato la totale collaborazione di Prefettura e forze dell’ordine che, peraltro, stanno da tempo svolgendo un’importante azione di prevenzione intercettando, per esempio, i giovani che usano il treno per venire a Gorizia reinviandoli verso i luoghi di provenienza. Ribadisco con forza: questi teppisti devono sapere che Gorizia non li vuole!

Nei giorni scorsi, in occasione della sua visita in città, ho chiesto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi un rinforzo del personale di Polizia per il 2025, proprio per garantire la sicurezza dei cittadini anche alla luce dei moltissimi eventi che ospiteremo e del consistente afflusso di visitatori. Un’istanza che il ministro mi ha assicurato soddisferà, cosa per cui lo ringrazio.